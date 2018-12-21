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Ткачев назначен на должность заместителя генпрокурора России

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Ткачев назначен на должность заместителя генпрокурора России

Москва, 21 декабря. В Совете Федерации утвердили кандидатуру Игоря Ткачева на должность заместителя генерального прокурора России.

Кандидатуру государственного советника юстиции второго класса Ткачева на должность замгенпрокурора России предложил президент России Владимир Путин. Сенаторы единогласно поддержали это предложение, пишет ТАСС.

Ткачев назначен на должность заместителя генпрокурора России

Ранее, 20 декабря, комитеты верхней палаты парламента по конституционному законодательству, а также по обороне и безопасности рекомендовали палате утвердить Ткачева заместителем генпрокурора России по Курганской области.

Автор: Катерина Иванова
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