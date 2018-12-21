Роскомнадзор проверит BBC World News на соответствие российскому законодательству

Москва, 21 декабря. Роскомнадзор проверит канал BBC World News, а также другие ресурсы BBC на предмет соответствия российскому законодательству выпускаемых материалов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что проверка связана с решением британского регулятора Orfcom по каналу RT.

«В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News,», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее телеканал RT заявил о том, что разочарован выводами медиарегулятора Ofcom в Великобритании, который признал его виновным в нарушении правил вещания. В RT неоднократно подчеркивали, что телеканал вещает в Великобритании в соответствии с британскими законами и нормами.