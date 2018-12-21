Москва, 21 декабря. Российские ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе над Амурской областью, передает в пятницу пресс-служба Восточного военного округа.

Как уточняется в сообщении, в районе Приамурья ракетоносцы сблизились с самолетом-заправщиком Ил-78, во время дозаправки воздушные суда находились на расстоянии 30 метров друг от друга и на высоте около шести тысяч метров.

«Дозаправка проводилась на высоте от 5500 до 6000 метров не только днем, но и ночью», — уточнили в пресс-службе.

Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки. Отработка ночной дозаправки ракетоносцами Ту-95МС проводилась в рамках плановых учебно-тренировочных полетов.