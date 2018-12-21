Глава украинской «новой церкви» заявил о готовности к диалогу с УПЦ

Киев, 21 декабря. Глава «новой церкви» на Украине Епифаний заявил о необходимости вести диалог с канонической Украинской православной церковью. По его словам, «новая церковь» готова к такому диалогу.

«Нам нужно вести диалог», — цитирует Епифания телеканал «1+1».

Украинский «митрополит» добавил, что украинская «новая церковь» настроена на конструктивные отношения с УПЦ, а не на конфликт. По его словам, церквям необходимо найти понимание.

«Если они почувствуют любовь, они присоединятся к поместной церкви», — отметил он.

Киев и украинские церковные структуры добиваются получить томос об автокефалии. В связи с этим 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко прошел «объединительный» собор, на котором выбрали главу «новой церкви». От канонической УПЦ на нем присутствовали только два епископа. Теперь украинские власти рассчитывают получить от Константинополя томос об автокефалии в начале января.

В РПЦ создание «единой церкви» на Украине назвали расколом и обвинили Константинополь в политических и неканонических действиях.