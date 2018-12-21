Москва, 21 декабря. В том случае, если действующий президент Украины Петр Порошенко после выборов останется на своем посту, в стране продолжится политика последних пяти лет — грабежа жителей, роста цен и военных провокаций, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он подчеркнул, что поддержать кандидата Порошенко могут только враги Украины и ее народа.

Азаров напомнил, что в скором времени на Украине стартует избирательная кампания. Порошенко, по словам экс-премьера, уже активизировал свои усилия, пытаясь запугать жителей страны некими коварными врагами, «войной» и якобы имеющей место «агрессией России».

«Порошенко – это кандидат, при котором будет продолжаться политика последних пяти лет: грабежа простого народа, роста цен и тарифов, разрушения экономики и всех социальных стандартов, разгула коррупции и военных провокаций», — предсказал Азаров на своей странице в Facebook.

Премьер заключил, что на посту главы государства Порошенко продолжит наращивать свои доходы, при этом доходы обычных украинцев будут падать.

«Любой, кто поддерживает Порошенко – это враг Украины и ее народа! Только так надо ставить этот вопрос», — заключил Азаров.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Согласно предварительным рейтингам, украинцы не готовы голосовать за действующего главу государства Петра Порошенко. В списке он уступает даже украинскому комедийному артисту Владимиру Зеленскому. Возглавляет рейтинг лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По прогнозам экспертов, Порошенко на предстоящих выборах попытается не пропустить во второй тур Тимошенко. В преддверии выборов Порошенко уже активизировал антироссийскую политику. В частности, организовав провокацию в Керченском проливе, он ввел военное положение в ряде регионов страны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что Порошенко намеренно обострит отношения с Москвой накануне выборов, чтобы получить голоса избирателей.