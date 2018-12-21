Есть проблемы внутри страны, но война тревожит больше. Антон Верницкий о пресс-конференции президента. ФАН-ТВ

На большой пресс-конференции Владимира Путина представитель Первого канала Антон Верницкий выступил с вопросом, который многие семьи, по его словам, обсуждают на кухне. Однако вопрос совсем не про быт, а про ядерную войну, ее боится и сын журналиста. Президент не смог дать успокоительного ответа, а наоборот, добавил, что люди недооценивают серьезность вопроса. Владимир Путин подчеркнул, что сейчас идет гонка вооружений, США вышли из сдерживающего договора.

«А если ракеты средней дальности появятся в Европе, что нам делать?». «Пусть потом не пищат». «Мы добиваемся всего лишь паритета». Такими словами запомнилась ответная речь президента. В свою очередь, Антон Верницкий поделился впечатлениями с ФАН.