Есть проблемы внутри страны, но война тревожит больше. Антон Верницкий о пресс-конференции президента. ФАН-ТВ
На большой пресс-конференции Владимира Путина представитель Первого канала Антон Верницкий выступил с вопросом, который многие семьи, по его словам, обсуждают на кухне. Однако вопрос совсем не про быт, а про ядерную войну, ее боится и сын журналиста. Президент не смог дать успокоительного ответа, а наоборот, добавил, что люди недооценивают серьезность вопроса. Владимир Путин подчеркнул, что сейчас идет гонка вооружений, США вышли из сдерживающего договора.
«А если ракеты средней дальности появятся в Европе, что нам делать?». «Пусть потом не пищат». «Мы добиваемся всего лишь паритета». Такими словами запомнилась ответная речь президента. В свою очередь, Антон Верницкий поделился впечатлениями с ФАН.
«Выяснилось, что не только меня это волнует, три раза уже возникала эта тема, многие боятся. Я, собственно, задал этот вопрос, потому что в кулуарах пообщался с коллегами из Липецка, из Воронежа. Они говорят одно и то же – на кухне все разговариваем про будущую войну. Президент дал понять, что мы не уступим, с одной стороны. С другой стороны – будем сражаться за мир. Что касается всей пресс-конференции, мне понравилось. Как и предполагал Песков накануне, большая часть пресс-конференции посвящена внешней политике, потому что всех волнует эта история. Как бы мы не относились к региональным проблемам, это волнующая тема, она и с санкциями связана. На свой вопрос я ответ получил».