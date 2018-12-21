Сирия: школьники Хомса продемонстрировали знания русского языка

Дамаск, 21 декабря. В сирийских школах подводятся итоги первого учебного полугодия. 75 учеников частной школы «Амаль» города Хомса одной из дисциплин выбрали русский язык. О том, как проводятся экзамены, и какие вопросы ждали школьников — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Утро перед экзаменами в частной школе «Амаль» начинается с построения учеников на спортивной площадке учебного заведения. При этом правила раздельного для юношей и девушек обучения продолжают действовать и здесь. Короткая проверка списков, наставление от педагогов и вперед, в аудитории.

Внутри свет есть далеко не везде, но школьников это нисколько не смущает: во время войны приходилось учиться и в худших условиях.

Конверты с заданиями передаются преподавателям и вскрываются непосредственно перед экзаменом. Большая часть вопросов касается основных школьных дисциплин, однако одну дисциплину можно выбрать самостоятельно. Для 75 учеников это был русский язык.

«Вопросы к экзамену я составляла сама, иногда вопросы приходят с ОБЛНО — составляют вопросы в Дамаске, отправляют в Хомс, но в этом году такого не было, поэтому пришлось вопросы составлять самим. Ну, вопросы как мы пишем — на среднего ученика. Есть дети, очень хорошо понимают, разбираются, а есть не очень. Как в любой школе, поэтому я вопросы не могу сказать, что совсем простые, но и не очень сложные. Я думаю, что ученики напишут», — говорит Тамара, преподаватель русского языка в школе «Амаль».

Пока школьники могут ответить только на самые простые вопросы и немного рассказать о себе, однако, по словам преподавателей, новые знания они впитывают хорошо и с каждым годом обучения, их русский будет становиться лучше.

«Русский не дается детям тяжело, на удивление. Я думала, что будет тяжело, я удивляюсь, что дети очень хорошо пишут по-русски. Такие красивые почерки, которые могут быть эталоном красивого почерка. Язык они любят, русский язык. Ну, для этого есть явная причина, почему они любят русский язык. Это из-за благодарности. Вы же сами понимаете — Сирия и сирийский народ очень благодарны России. Ну а тем более маленькие дети, они ну с большим удовольствием начинают изучать русский язык. Часто бывает так, что дети, которые записываются на французский язык, потом переводятся ко мне в класс русского языка», — продолжает Тамара.

Примечательно, благодарность сирийских одноклассников на себе почувствовал и наш соотечественник Ибрагим Даниэль Махмудович. В Сирии он учится последние два года, до этого пять лет жил в Беларуси.

«Люди заботливые, очень любят учебу. Ну и прекрасно с ними общаться. Я в девятом классе в прошлом году получил полный балл и полетел в «Артек». И как там было? Прекрасно! Буду продолжать учебу либо в России, либо в Беларуси, как получится. На кого будешь учиться? На инженера, я просто люблю математику и хочу стать инженером», — заключил ученик.

В настоящее время в «Амаль» обучается около 1200 школьников младших и старших классов, сегодняшние экзамены покажут, как они освоили учебный материал. Как и в России, праздничные выходные для сирийских школьников длятся 10 дней.