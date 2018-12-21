Принудительная ассимиляция и благотворительная интеграция мигрантов. Колонка Владимира Тулина

В Дании принят пакет законов, ужесточающий правила проживания мигрантов в стране. Их автором стала 45-летний министр по делам интеграции и миграции Ингер Стойберг. Хотя в названии ее ведомства есть слово «интеграция», вовлечение мигрантов в общественную жизнь Дании не выходит при сохранении национальной самобытности. Фактически министерство взяло курс на ассимиляцию мигрантов — потерю национальных черт через их замену на заимствованные у датчан.

Выступления Ингер Стойберг всегда привлекали внимание. В своей статье она написала: «Проблема в том, что мы проиграли битву с исламом. Последователи этой религии поклоняются скорее оружию, насилию и террору, нежели Аллаху».

Поводом для статьи стал мюзикл «Книга Мормона» в Det Ny Teater в Копенгагене. В одной из сцен там произносится: «Покажи средний палец богу».

Ингер Стойберг так прокомментировала это: «Посмел бы кто-нибудь сделать эксперимент и заменить слово «мормон» на «мусульманин»? К сожалению, это немыслимо даже в Дании в 2018 году. Поэтому никакой театр нигде в Европе не посмел бы поставить пьесу на исламскую тематику. Это спровоцировало бы крайне яростные реакции. Проиграли мы битву исламу потому, что запуганы религией фанатизма. Только знайте — мы уже отказываемся молчать».

С датским министром трудно не согласиться. Есть еще более яркий пример — Франция. Там уже около полувека не только не ставят, но даже стараются не упоминать пьесу «Пророк Магомет» их классика Вольтера. Сам он по поводу своей пьесы писал так: «Цель моя — показать, до какой жестокости может дойти злостный обман и какие ужасы способен творить фанатизм. Магомет у меня не что иное, как Тартюф с оружием в руках».

Министр не перестает критиковать ЕС за безответственность в отношении к миграции из арабских стран и при этом цитирует «Сатанинские стихи» Салмана Рушди, за голову которого исламский фонд назначил награду в 3,9 миллиона долларов. Выступила Ингер Стойберг и против Рамазана — мусульманского поста, во время которого нельзя принимать еду и воду от восхода до заката солнца, в Дании это 18 часов.

«Хочу призвать мусульман брать отпуск во время Рамазана, чтобы предотвратить отрицательные последствия для остальной части датского общества. Как подобный обязательный ритуал ислама может быть совместим с современным рынком труда?» — сказала она, называя в качестве примера шоферов автобусов.

Ингер Стойберг стала министром в 2015 году — в самом начале миграционного кризиса. Тогда в Германии еще горячо поддерживали приглашение мигрантам поселиться в стране канцлера Ангелы Меркель и встречали их на вокзалах с шоколадом и бананами. А датский министр уже тогда поняла, какая опасность грозит ее маленькой стране. Она добилась принятия закона, по которому у мигрантов при въезде в страну конфискуют все ценности. После этого количество желающих получить убежище в Дании уменьшилось на 84%.

Сейчас принят новый пакет законов. Объявлено, что в стране существуют 25 гетто, населенные преимущественно мусульманскими мигрантами. Про них премьер-министр Ларс Локе Расмуссен упомянул даже в последнем новогоднем обращении к датскому народу, сообщив, что «они могут пускать свои щупальца по улицам, распространяя насилие, и из-за них на карте Дании появились трещины». Он пообещал полностью их ликвидировать к 2030 году.

С этой целью в новых законах предусмотрено удвоение срока тюремного заключения за ряд преступлений, совершенных на территории гетто. Дети, живущие в гетто, как только им исполняется один год, обязаны посещать ясли и проводить в них минимум 25 часов в неделю, не считая времени сна. В них они будут учить датский язык и традиции страны, включая празднование Рождества, Пасхи и т. д.

В случае неисполнения этого вся семья лишается социальных пособий. После яслей юные обитатели гетто обязаны посещать детский сад и школу, а дети датчан могут оставаться дома до шести лет, когда начинается школьное обучение.

Родители, которые вывозят своих детей на длительный срок на свою историческую родину и прерывают их учебный процесс в датской школе, будут наказываться лишением свободы минимум на четыре года. Представители радикальной Партии датского народа предлагали запретить несовершеннолетним обитателям гетто покидать дома после 20 часов, а для контроля за этим обязать их носить электронные браслеты, однако это предложение пока не прошло. Зато Ингер Стойберг удалось добиться с 1 июня 2018 года запрета на ношение мусульманками бурок и никабов. За первое нарушение предусмотрен штраф в 1000 крон — около 118 евро, за повторное — в 10 раз больше.

Результатом политики, проводимой министерством интеграции и миграции, стало то, что за весь 2017 год убежища в Дании попросили всего около 3500 человек, а за 11 месяцев этого года еще меньше — 2600. Страна в 2016 году полностью отказалась от приема беженцев по программе переселения ООН.

Уникальность Дании заключается еще и в том, что она расположена точно между двумя странами, где безумно рады мигрантам — Германией и Швецией. Положению дел в ФРГ Федеральное агентство новостей недавно посвятило статью «Жертвы секс-террора мигрантов протестуют против их депортации».

С тех пор оттуда продолжают приходить новости об «успехах» интеграции мигрантов. В Санкт-Августине под Бонном мигрант из Кении зарезал 17-летнюю немку в своем общежитии, а чтобы направить полицию по ложному следу, оставил ее одежду и сумку на берегу озера Зигларер. Двое суток 200 полицейских, 120 спасателей и 10 водолазов искали пропавшую девочку, пока по запаху не обнаружили ее труп под кроватью убийцы. В Геттингене четверо 19-летних мигрантов продавали наркотики, затем употребили их сами и убили прохожего. Трое из них уже освобождены до суда. В Витценхаузене 38-летний сириец бегал с топором за посетителями рождественской ярмарки и кричал «Аллах акбар!». Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Как говорится, продолжение следует.

Швеция занимает первое место по числу мигрантов в ЕС на душу населения и одновременно второе место по числу изнасилований в мире — после Ботсваны. Два этих показателя явно взаимосвязаны. И чтобы отвлечь мигрантов от нарушений закона, было решено привлечь их к занятиям спортом. За счет общин и государства для них были закуплены абонементы в общественные бассейны. Таким образом мигранты снова получили больше прав, чем коренные жители Швеции, платящие за посещение бассейнов из своего кармана, но это никого не удивило — привыкли.

Директор бассейна «Husbybadet» в Стокгольме в интервью ежедневнику «Dagens Nyheter» сообщил: «Азот — питательная среда для бактерий, и при его высоком уровне появляются зловонный воздух и грязная вода. Азот получается от мочи и пота. У нас проблема с людьми, которые оставляют свое грязное белье под плавками и после этого влезают в 38-градусную воду».

Ежедневник не сообщил, кто эти люди, но всем в Швеции уже давно известно, что это мигранты носят плавки поверх нижнего белья и не принимают душ в бассейне. Владельцы бассейнов вынуждены тратить миллионы крон на системы постоянной очистки воды.

Но есть значительно более серьезная проблема, которая не решается через дополнительные инвестиции. С появлением мигрантов в бассейнах начались изнасилования, а жертвами чаще всего становятся несовершеннолетние девочки. В вышеназванном бассейне 16-летний афганец вместе с соотечественником изнасиловал 17-летнюю шведку. За это он получил три месяца заключения в молодежной тюрьме, а его подельник был оправдан.

Изнасилования происходят не только в воде, но и в лифтах, душевых и даже в туалетах. Только за один месяц в общественном бассейне в Ванерсборге жертвами сексуального насилия стали пять женщин и девочек до 15 лет. В основном подобные преступления совершают группы афганцев, которые выдают себя за несовершеннолетних, хотя на самом деле им далеко за 20. ФАН писало про них в статье «Ради убежища мигранты выдают себя за несовершеннолетних, геев и больных амнезией».

Однако шведские СМИ обычно пишут об этом, только когда это уже невозможно скрыть из-за огласки, и никогда не упоминают национальность преступников, отделываясь выражением «молодежные банды».

Все меньше шведов рискуют ходить в бассейны. Все идет к тому, что они будут постепенно закрываться. Перестал работать водный парк «Aq-va-kul» в Мальме — в третьем по величине и первом по толерантности городе Швеции, чье руководство с гордостью сообщило, что шведы теперь составляют менее 50% населения.

Нельзя сказать, что насилуют только в бассейнах. Более того, насилуют не только женщин. За последние годы зарегистрировано 550 случаев изнасилования мужчин. Правда, жертвами банд афганцев пока становятся преимущественно лица в состоянии сильного алкогольного опьянения и бездомные. Швеция — страна уникальная: бездомных животных там нет нигде, а бездомных людей — сколько угодно.

В ближайшее время ситуация, очевидно, только ухудшится, так как ожидается прибытие в Швецию мигрантов из Дании. Интересно, что хоть обе страны и входят в Шенгенское соглашение, пограничный контроль на границах между ними существует. Он был восстановлен вскоре после начала миграционного кризиса. Страны разделяет узкий пролив Йоресунд, через который построен мост. На шведском берегу пролива находится Мальме — самый быстро растущий город Скандинавии.

Шведы, которые уже поняли, к чему приведет дальнейший рост мигрантов в их стране, создали организацию «Национальное будущее». Они патрулируют пролив на катерах, задерживают мигрантов, которые пытаются нелегально проникнуть в Швецию морем, и передают их береговой охране.

Основатель организации Денис Юнг утверждает: «Шведы, как и все другие скандинавы, в принципе не могут сожительствовать с мусульманам. Это невозможно. В Швеции было много случаев агрессии со стороны мусульман. Им нужно помогать, но не на территории нашей страны».

Такого же мнения придерживается и активист этой организации Хенрик Ларсен: «То, что интеграция провалилась, уже ясно всем, кроме идиотов, стоящих во главе Швеции. Они продолжают тратить на связанные с ней безумные программы народные деньги. От попытки привлечь мигрантов к занятиям плаванием пострадали невинные люди. Что дальше? Очевидно, купят им абонементы в тиры и будут привлекать к пулевой стрельбе».