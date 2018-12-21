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Китай ответил США на обвинения в кибератаках

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Китай ответил США на обвинения в кибаратаках

Пекин, 21 декабря. МИД Китая обвинил США в слежке за иностранными правительствами, заявив, что это давно стало «секретом Полишинеля».

По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина, США выступают с безосновательной критикой в адрес Китая под предлогом так называемого кибершпионажа.

«США валят с больной головы на здоровую и верят собственной лжи», — заявил Хуа Чуньин.

Он призвал США прекратить «очернять» Китай в вопросах кибербезопасности, а также прекратить обвинять граждан республики. В ведомстве подчеркнули, что Пекин примет решительные меры для защиты собственных интересов.

Ранее Минюст США обвинил двух граждан КНР в хакерских атаках против Соединенных штатов. Как сообщали в ведомстве, китайские граждане якобы действовали в интересах разведки.

Автор: Денис Коробейников
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