Российские и сирийские специалисты в Интерполе обсуждают борьбу с терроризмом

Дамаск, 21 декабря. Специалисты российского бюро Интерпола обсуждают с сирийскими коллегами борьбу с терроризмом и преступностью, сообщил начальник отдела Российского бюро Интерпола Роман Гордиенко.

Гордиенко отметил, что сирийские и российские специалисты обменивают опытом работы. Кроме того, стороны уже согласовали определенные совместные шаги по борьбе с терроризмом.

«Сейчас состоялся первый в истории визит российских представителей бюро Интерпола к коллегам из Сирии для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия по линии борьбы с терроризмом и общеуголовной преступностью», — приводит его слова РИА Новости.

Также специалисты обсуждают присоединения к проекту Интерпола «Твиннинг», который предполагает двустороннее сотрудничество стран, которые испытывают трудности в использовании всего потенциала, предоставляемого организацией.