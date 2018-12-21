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Россиян предупредили о массовых задержаниях иностранцев в Таиланде

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Россиян предупредили о массовых задержаниях иностранцев в Таиланде

Москва, 21 декабря. Россиян предупредили о массовых задержаниях иностранцев в Таиланде.

Всего в 225 районах Таиланда было задержано более 530 иностранцев, которые находились на территории страны нелегально.

По информации издания Nation, 45 человек задержали из-за просроченных виз, еще 284 — за нелегальный выезд в Таиланд, 208 — за ведение незаконной трудовой деятельности.

Отмечается, что с начала проведения операции X-Ray Outlaw Foreigner всего на территории королевства было задержано почти шесть тысяч иностранцев.

Автор: Данила Копп
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