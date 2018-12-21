Сирия: Россия и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Хама, Латакия, Алеппо и Идлиб

Москва, 21 декабря. Российские и турецкие наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали нарушения режима прекращения огня в сирийских провинциях Хама, Латакия, Алеппо и Идлиб. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в пятницу.

«Российской частью <…> зафиксировано 25 случаев стрельбы в провинциях: Хама – 9, Латакия – 10, Алеппо – 6», — уточняется в документе.

В свою очередь Турция сообщила о трех случаях стрельбы в Алеппо, пяти в Хаме и двух в Идлибе.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию. 500 продуктовых наборов общей массой 2,165 тонны были переданы жителям населенного пункта Кум-Эль-Висия провинции Эль-Кунейтра.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами и вооруженными формированиями за последние 24 часа не подписывались.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) в САР были разбиты при содействии российских военных. Наиболее остро сегодня стоят вопросы политического урегулирования и возвращения беженцев в Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.