Дед Мороз рассказал, какой подарок ждет на Новый год
Москва, 21 декабря. Дед Мороз рассказал, какой подарок бы хотел получить на Новый год. По его словам, самый дорогой для него подарок, это счастье на лицах людей.
В интервью RT он уточнил, что умение людей любить и быть добрыми считает наиболее ценным для себя презентом. Кроме того, Дед Мороз призвал людей дарить тепло и согреваться таким образом. Сказочный персонаж подчеркнул, что самое главное для него — счастье, улыбки, беззаботное детство малышей, уверенность в завтрашнем дне взрослых.
«Ваше умение любить и понимать, дарить радость и быть добрыми. Поделитесь своим теплом — и вам самим станет теплее», — подчеркнул он.
Ранее Дед Мороз призвал политиков всегда помнить о тех людях, которые им верят. По его словам, от решения мировых лидеров зависит судьба всех людей. Он пожелал президенту России Владимиру Путину уверенности в 2019 году.