Сирия: США выведут войска с базы в Ат-Танфе — СМИ

Вашингтон, 21 декабря. Пентагон планирует вывести войска с военной базы в Ат-Танфе в Сирии. Об этом сообщают американские журналисты со ссылкой на свои источники.

По словам источника, войска покинут американскую базу в рамках решения президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, сообщает BuzzFeed.

Ранее журналисты Washingon Post писали, что в администрации Трампа назвали вывод войск из Сирии ошибкой. По данным источника газеты, против выступали министр обороны США Джеймс Мэттис, а также советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, что Дональд Трамп объяснил вывод войск из Сирии «победой» США над «Исламским государством»1 (деятельность организации запрещена в России).

Отметим, что в конце 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что Сирия освобождена от боевиков «Исламского государства», а задача ВКС России по ликвидации террористов на территории Сирии выполнена успешно.

1 Организация запрещена на территории РФ.