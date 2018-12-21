Ответ Шойгу будет неотразимым: в Госдуме предсказали исход провокации Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сделал очередное воинственное заявление. Украинский главнокомандующий заявил о переброске десантно-штурмовых подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) к побережью Азовского и Черного морей якобы для отражения возможной «агрессии» России.

Чтобы подчеркнуть «серьезность» своих намерений, Порошенко сделал это заявление в Донбассе, естественно, на территории, подконтрольной Киеву.

По словам Порошенко, в район Азова с помощью авиации передислоцируются подразделения 95-й бригады, призванные усилить защиту побережья, которое Киев считает «наиболее опасным направлением». Порошенко заявил, что ВСУ в этом районе приведены в боевую готовность, туда же переброшены подразделения пограничной службы, нацгвардии и СБУ.

Потуги Порошенко в очередной раз «пригрозить» российской армии, возглавляемой министром обороны Сергеем Шойгу, просто смешны, но в то же время они таят в себе серьезную опасность для самой Украины, считают политики и эксперты. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин, который предсказал неминуемый и печальный для Киева исход «противостояния» Шойгу и Порошенко.

«В очередной раз отмечу: какие бы ни были силы задействованы Украиной, нужно понимать, что армия России — одна из сильнейших в мире. Силы российской армии и ВСУ несравнимы. Поэтому просто смешно слушать, как Порошенко пытается нагнетать военную истерию в отношении нашего государства», — отметил Швыткин.

По словам парламентария, делая провокационные заявления, президент Украины явно рассчитывает на поддержку Запада, а в первую очередь — США.

«К сожалению, в этой ситуации заложниками становятся и украинский народ, и военнослужащие Украины. Киевские власти должны это понимать и осознавать ответственность за судьбу своей страны, за судьбу данного региона. Порошенко тоже должен понимать: если со стороны Киева будут какие-либо провокации, наш ответ будет незамедлительным и неотразимым», — предсказал Юрий Швыткин.

Ситуация в районе Азовского и Черного морей обострилась после провокации военно-морских сил Украины (ВМСУ) в районе Керченского пролива 25 ноября. Три украинских военных катера нарушили государственную границу РФ и были задержаны. Их экипажи арестованы, им предъявлено обвинение в нарушении госграницы Российской Федерации. В ответ Украина обвинила Россию в агрессии. Провокация ВМСУ была использована Киевом как повод к введению военного положения в десяти областях страны.

Выступая на пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией Киева, которая была затеяна ради поднятия низкого рейтинга Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.