Компания Concord подала два ходатайства в отношении Мюллера

Москва, 21 декабря. Российская компания Concord Management and Consulting LLC в рамках так называемого «российского дела», расследованием которого занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер, подала два ходатайства с требованием раскрыть данные. Обращения были направлены в суд Округа Колумбия, передает американское интернет-издание Law & Crime.

Адвокаты Concord ранее обратили внимание суда, что ответчик не имеет возможности защищаться без доступа к данным, которые Мюллер называет «конфиденциальными». В частности, среди этих данных так называемые «доказательства» якобы имевшего место вмешательства компании в президентские выборы в США в 2016 году. Прокурор не предоставляет стороне защиты информацию о трех из четырех миллионов этих «доказательств».

«В первом в своем роде судебном преследовании за фиктивное преступление офис спецпрокурора утверждает, что имеет право по секретным причинам, известным только суду, классифицировать миллионы страниц документов как «конфиденциальные» и запрещать передавать эту информацию ответчику для подготовки к суду», — подчеркнули адвокаты «Конкорда».

Они предположили, что в данном случае речь идет о дискриминации по национальному признаку: данные скрываются, потому что компания-ответчик и ее служащие являются русскими, а не американцами.

США голословно обвиняют РФ в якобы имевшем место вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Доказательств подобных заявлений американская сторона не может предоставить до сих пор. Компания Concord Management and Consulting LLC в американском суде пытается оспорить выдвинутые в ее адрес обвинения.

Ранее суд без объяснения причин отклонил жалобу российской компании по делу. Как неоднократно отмечали эксперты, ведущий дело спецпрокурор США Роберт Мюллер не раз предпринимал попытки затянуть судебное разбирательство. Так, Мюллер отказался предоставить суду материалы собственного расследования.