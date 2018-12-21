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Сирия: постпред САР при ООН прокомментировал вывод войск США

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Сирия: постпред САР при ООН прокомментировал вывод войск США

Нью-Йорк, 21 декабря. Вывод американских войск из Сирии не повлияет на активность организации «Белые каски», которая обвиняется в подрывной деятельности против Дамаска. Об этом рассказал постоянный представитель Сирии при Организации Объединенных Наций Башар Джаафари.

Как пишет РИА Новости, по его словам, «Белые каски», скорее всего, не прекратят провокационную деятельность в связи с уходом военного контингента США из Сирии.

Напомним, организация «Белые каски» стала известна из-за роликов в Сети, в них активисты в характерной униформе якобы спасают мирных жителей из-под завалов. При этом параллельно в Интернете появлялись ролики, где участники той же организации снимают постановочные кадры. В министерстве иностранных дел России заявили, что деятельность «Белых касок» — это часть информационной войны против официального Дамаска.

Сирия: постпред САР при ООН прокомментировал вывод войск США

Автор: Алия Садыкова
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