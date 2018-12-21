МИД Турции опроверг информацию о передаче США российских С-400

Анкара, 21 декабря. В министерстве иностранных дел Турции опровергли информацию о том, что Анкара планировала передать США российские ЗРК С-400.

Ранее американское агентство Bloombreg обнародовало информацию о том, что Турция якобы предлагала Вашингтону изучить С-400.

Источник в МИД Турции не подтвердил эти данные. Дипломат отметил, что во время турецко-американских переговоров стороны пришли к решению, что российские ЗРК будут использоваться независимо от систем НАТО. Следовательно, закупка Турцией С-400 не сможет нанести ущерба американским истребителям F-35 и не раскроет связанную с ними чувствительную информацию, передает «Газета.ru».