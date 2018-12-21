Против нас целая армия: православные у Рады выступили с иконой Николая II против «церкви Порошенко»

Киев, 21 декабря. Украинская Верховная рада рассмотрела 20 декабря пакет законопроектов, которые должны регулировать деятельность церковных организаций. Среди них — законопроекты о переименовании Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) в «Русскую православную церковь на Украине» и законопроект о смене подчиненности религиозных общин.

Последний законопроект верующие называют «законом об изъятии храмов». Согласно нему, церковный приход можно будет сформировать не только из прихожан храма, но и из тех, кто к нему не относится. По этому закону храмы — в частности, Киево-Печерская лавра — переходят под управление «единой православной церкви», созданной президентом Петром Порошенко. «Церковные законопроекты» парламент рассматривал весь день, однако окончательно принял только закон о переименовании УПЦ в «Русскую православную церковь на Украине».

Пока в Раде шли споры о том, как правильно верить украинским православным, под ее дверьми собрались сотни верующих церкви Московского патриархата. Они принесли с собой икону Николая II с надписью «Прости меня, мой государь». Они провели молебен о невмешательстве государства в церковные дела. Люди стояли у парламента с 10 часов утра до позднего вечера, многие ради этого отпросились с работы.

«На нас тут наговаривают, мол, нас специально всех свезли, чтобы мы протестовали, заплатили нам, — рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей прихожанка Киево-Печерской лавры Наталия. — Но кто бы нас нанял и тем более платил бы нам? Мне подруга позвонила, сказала, что будет стояние под Радой. Я на работе все объяснила, меня отпустили. Вы посмотрите, я в тоненьких колготочках, кофту мне подружка дала, ну если бы я специально шла, по просьбе чьей-то, то оделась бы уж тепло, знаю же, сколько молебны длятся».

Наталия жалуется, что в ряды прихожан от лавры затесался провокатор от новой украинской церкви. Мужчина средних лет мешал православным читать акафист у поклонного креста.

«Подходил со странными вопросами. Говорил, что мы должны каяться. А потом рядом расстелил иконы и начал громко выступать про покаяние», — добавляет прихожанка Анна.

Тем временем мужчина, который представился Алексеем, начал молитву у своего уголочка с иконами. После он стал целовать огромный металлический крест, лежащий в снегу. Тут в его молитву вмешался послушник Киево-Печерской лавры и попросил не целовать крест на земле, так как это грешно, — «нельзя, чтобы крест на полу лежал». Мужчина назвал его «бесом» и продолжил свои молитвы.

Послушник рассказал корреспонденту ФАН, что ни один из обитателей лавры не получил благословения на интервью с прессой: «Нельзя даже на диктофон, понимаете». Прихожанин лавры Игорь рассказал все за него.

«Мы здесь сегодня, наш приход, потому что мы против законопроекта о передаче Киевско-Печерской лавры под управление новой украинской церкви. Для этого и был молебен, чтобы священников не трогали, надеемся, Господь не допустит этого. Мы не поддадимся бесовским нападкам», — объявил православный.

Тем временем «бес» — так Алексея обозвали прихожане — отправился к полицейским: объяснять, почему прихожане УПЦ МП не правы и им стоит покаяться. К слову, полицейских на молебне было не меньше, чем прихожан. Помимо них к Раде пригнали нацгвардию и выставили десяток машин спецтехники.

«Конечно, тут против нас целая армия, — смеется прихожанка лавры Любовь. — Вы знаете, я, когда прочла Апокалипсис Иоанна Богослова, не верила, что люди могут воевать с Господом — а вот, как получается. Стоим за веру православную, ту, что деды и прадеды защищали. Мы богом избранные люди и нас никто не может победить. А новая украинская церковь — это просто политическая организация, там нет благодати».

Тем временем стало известно, что законопроект об изъятии храмов в Раде не приняли. Люди начинают расходиться. Послушник сообщает, что православные продолжат молебен до конца, чтобы не допустить полного церковного раскола. Верующие поддерживают его, говорят, что будут стоять столько, сколько нужно.

«Вот старец у нас в лавре был. Он даже при температуре под минус 40 все равно ходил на крестные ходы. Умер, правда в 2006 году, но когда жив был, все превозмогая, вставал и шел. Мы также сможем, с нами бог», — говорит прихожанка Ольга, кутаясь в платок.