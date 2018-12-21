Даже оппоненты признают возросшие военные возможности России: Шаманов рассказал об итогах 2018 года для ВС РФ

Владимир Шаманов, Герой Российской Федерации, депутат Госдумы и председатель думского комитета по обороне, рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о законотворческих итогах года в военной сфере, имидже России и ее армии в мире и борьбе с терроризмом в Сирии.

— Владимир Анатольевич, в думском комитете по обороне рассматривалось несколько десятков законопроектов. Какие из законов, принятых в этом году, вы бы выделили?

— Законопроектная работа комитета по обороне в 2018 году была направлена на законодательное обеспечение задач, поставленных руководством страны в сфере военного строительства. Это и модернизация армии и флота, их перевооружение, создание военной организации государства, отвечающей существующим угрозам и экономическим возможностям Российской Федерации.

Кроме того, совершенствование законодательства, регулирующего гособоронзаказ, функционирование оборонно-промышленного комплекса, обеспечение международного военного и военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. И конечно, решение социальных вопросов военнослужащих, военных пенсионеров, членов семей, их материальное и жилищное обеспечение.

Я бы обозначил ряд законов, принятых Госдумой. Военнослужащим — преподавателям учебных военных центров при государственных образовательных организациях высшего образования предоставлено право на дополнительную жилую площадь.

Также уточнены вопросы военной подготовки студентов в военных учебных центрах.

Теперь военнослужащим, проходящим военную службу в соединениях и воинских частях постоянной готовности, будут выплачивать денежную компенсацию или предоставлять дополнительный отдых за привлечение к исполнению служебных обязанностей сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени. Закон направлен на установление равных прав на отдых и в области медицинского обеспечения для военнослужащих, проходящих военную службу в соединениях и воинских частях постоянной готовности, относительно остальных военнослужащих по контракту.

Законодательно закреплено проведение мероприятий профотбора при призыве граждан на военную службу, направленное на достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан требованиям военно-профессиональной деятельности.

Еще один закон, который принят в 2018 году — о введении персональной электронной карты как документа воинского учета.

Принят закон, направленный на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений в сфере ГОЗ. Введенная норма позволит исключить дублирование документов с учетом особенностей планирования закупок вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

В настоящее время на рассмотрении комитета находятся законопроекты, регламентирующие вопросы воинского учета и организацию призыва граждан на военную службу, прохождения военной службы и исполнения воинских обязанностей, подготовки граждан к военной службе и, конечно же, «социальный блок».

— Если подводить итоги года — как Россия и ее армия выглядит сейчас для остального мира в плане обороноспособности?

— США продолжают попытки изменить стратегический баланс сил в свою пользу. Мы видим развертывание противоракетной обороны США в Европе. Продолжается наращивание военной инфраструктуры НАТО рядом с нашими границами. Учитывая нарастание рисков и угроз военной безопасности России, руководство нашей страны предпринимает все необходимые меры по своевременному парированию существующих вызовов и угроз.

19 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин отметил, что все виды и рода войск развивались сбалансированно, в соответствии с принятыми планами и новой государственной программой вооружения, оснащались современными образцами вооружения и техники. Он также подчеркнул, что серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия.

Видно, что за последние годы проведена масштабная работа: завершены глубокие структурные преобразования Вооруженных сил, эффективной стала вся система военного управления.

Наша ядерная триада вышла на рекордные показатели. Задача по выходу стратегических ядерных сил на современный уровень в 82% выполнена. А это, как мы знаем, главный гарант нашей безопасности.

Одновременно большое внимание уделяется развитию высокоточного оружия. В войска поступают новые образцы вооружения, которые позволяют эффективно решать задачи неядерного сдерживания. На новую качественную ступень выведена воздушно-космическая оборона страны.

На каждом стратегическом направлении сформированы самодостаточные межвидовые группировки войск, способные решать задачи в потенциальных вооруженных конфликтах.

Даже наши оппоненты признают существенно возросшие военные возможности России. Но эти возможности — оборонительные.

Сегодня российские Вооруженные силы являются современными, мобильными, компактными и боеспособными. Вооруженные силы выведены на уровень, который позволяет адекватно реагировать на изменения внешнеполитической обстановки, надежно обеспечивая военную безопасность России.

— Что ощутимого Россия сделала для борьбы с терроризмом в уходящем году?

— Сегодня международный терроризм начинает касаться каждого жителя Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии и других регионов мира. Борьба с ним должна объединить усилия всех государств, отодвинуть на второй план имеющиеся противоречия.

В реальности же отдельные страны пытаются использовать подконтрольные террористические формирования в своих узких интересах. На словах осуждая терроризм, они оказывают поддержку бандформированиям, обучают и оснащают их. Со своей стороны главари международных террористических организаций, несмотря на поражение в Сирии, не оставляют попыток распространить экстремистскую идеологию в нестабильные страны.

В свою очередь Россия продемонстрировала пример эффективного участия в борьбе с этим всемирным злом в одной из самых горячих точек планеты — в Сирии. Благодаря дипломатическим усилиям России и решительным действиям наших Вооруженных сил удалось предотвратить распад государственности в этой стране. Еще в декабре того года завершена операция Вооруженных сил в Сирии. 96% ее территории освобождено от террористических группировок.

Достигнуты ощутимые изменения в борьбе с терроризмом. И эта борьба будет продолжена.

Российский парламент уделяет большое внимание этой теме. В декабре в Тегеране прошла конференция по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, в ней приняла участие делегация Государственной думы.