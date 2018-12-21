Москва, 21 декабря. Дед Мороз обратился к мировым лидерам с пожеланием помнить о тех, кто им верит и доверяет мир и счастье. Об этом он рассказал в интервью RT. По словам Деда Мороза, от решений главы государства зависит очень многое в жизни простых граждан.

Он призвал политиков помнить о тех, кто им верит, а также доверяет мир и свое счастье. Он уточнил, что президенты должны заботиться не только о стране в целом, но и о людях в каждом городе, семье.

«Самое важное, чтоб они всегда помнили о тех, кто им верит и доверяет мир и счастье не только в стране, но и в каждом городе, доме, семье», — подчеркнул он.

Кроме того, сказочный персонаж пожелал российскому лидеру Владимиру Путину уверенности в новом 2019 году. Ранее сообщалось, что Санта-Клаус планирует вручить подарки президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину.