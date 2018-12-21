Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Общественники заявили о пропаже 3 из 90 незаконно выловленных в Приморье белух

49
0 Оставить комментарий

Общественники заявили о пропаже 3 из 90 незаконно выловленных в Приморье белух

Владивосток, 21 декабря. Приморские общественники сообщили о пропаже 3 из 90 незаконно выловленных белух. Информацию подтвердили в региональном управлении СК РФ.

В бухте Средняя в Приморье осталось 87 белух. Общественники заявили о пропаже трех млекопитающих. Предположительно, все трое — детеныши. В реабилитационном центре морских млекопитающих «Тюлень», а также в «Эковахте Сахалина» допустили, что они могли сбежать — были обнаружены поврежденные сети. Экологи высказывают опасения, что они не смогут выжить на воле без матери.

«В настоящее время в вольере содержатся 87 белух», — подтвердили информацию следователи, передает РИА Новости.

Общественники заявили о пропаже 3 из 90 незаконно выловленных в Приморье белух

Ранее в Кремле заявили, что намерены обратиться к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой решить вопрос белух и косаток, выловленных для перепродажи в китайские океанариумы. Запретить в России запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай также просила известная актриса Памела Андерсон, которая является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.