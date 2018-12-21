Общественники заявили о пропаже 3 из 90 незаконно выловленных в Приморье белух

Владивосток, 21 декабря. Приморские общественники сообщили о пропаже 3 из 90 незаконно выловленных белух. Информацию подтвердили в региональном управлении СК РФ.

В бухте Средняя в Приморье осталось 87 белух. Общественники заявили о пропаже трех млекопитающих. Предположительно, все трое — детеныши. В реабилитационном центре морских млекопитающих «Тюлень», а также в «Эковахте Сахалина» допустили, что они могли сбежать — были обнаружены поврежденные сети. Экологи высказывают опасения, что они не смогут выжить на воле без матери.

«В настоящее время в вольере содержатся 87 белух», — подтвердили информацию следователи, передает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что намерены обратиться к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой решить вопрос белух и косаток, выловленных для перепродажи в китайские океанариумы. Запретить в России запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай также просила известная актриса Памела Андерсон, которая является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW.