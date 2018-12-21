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Беспилотник украинских радикалов разбился в Крыму

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Беспилотник украинских радикалов разбился в Крыму

Крым, 21 декабря. Беспилотник украинских радикалов с пропагандистскими листовками разбился в Симферополе.

Инцидент произошел на улице Февральская 20 декабря недалеко от здания Наркологического диспансера. По словам очевидцев, листовки содержали нацистские приветствия. Место происшествия было оцеплено полицией, сообщают «Вести. Крым».

Как сообщал «Царьград», ранее в Севастополе упал беспилотник, раскрашенный в цвета украинского флага. На нем была надпись «Ми близько».

Напомним, Крым стал российской территорией в марте 2014 года. Более 96,77% крымских избирателей и 95,6% проголосовали за присоединение к России. Референдум проходил в соответствии с международными нормами и уставом ООН. 

Автор: Денис Коробейников
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