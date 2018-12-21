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Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Новокузнецке

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Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Новокузнецке

Кемерово, 21 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Новокузнецке: столкнулись LADA Priora и автобус ПАЗ, есть пострадавшие.

Аварию зафиксировали утром 20 декабря на Бызовском шоссе: мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Травмы получили три пассажира автобуса, водитель и 17-летний пассажир легкового авто. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, опубликованные на «Правоохранительном портала Кузбасса».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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