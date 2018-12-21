«Крест на репутации американского правосудия»: эксперт прокомментировал ходатайства РФ в «деле Мюллера»

ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» в рамках судебного процесса по обвинению во вмешательстве в выборы президента США 2016 года в пятницу подало в суд Округа Колумбия два ходатайства с требованием раскрытия данных.

Защита российской компании потребовала предоставить ей доступ к доказательствам по делу против «Конкорда», который она не может получить вот уже полгода, как длится процесс. Это является грубейшим нарушением американской конституции и ее 6-й поправки, гарантирующей обвиняемым возможность досконально ознакомиться не только с обвинением, но и его обоснованием, отмечают представители «Конкорда».

Адвокаты «Конкорда» указывают на беспрецедентную для американского суда дискриминацию ответчика по национальному признаку, поскольку спецпрокурор Роберт Мюллер, выступающий стороной обвинения, признал конфиденциальными три из четырех миллионов доказательств и документов по делу, фактически лишив обвиняемую сторону фундаментального права на защиту.

Кроме того, защита «Конкорда» просит суд объяснить, каким образом конфиденциальная информация, которую обвиняемая сторона предоставляет юристу-посреднику, именуемому в суде «адвокатом-брэндмауэром», оказалась доступной стороне обвинения, что нарушает Защитное предписание.

«Конкорд» не собирается больше слушать сказок о «чудесном совпадении» и намерен публично в суде установить факт нарушения процедуры, установленной Защитным предписанием. По крайней мере, всем непредвзятым наблюдателям должно стать предельно ясно, кто именно в этом процессе играет «краплеными картами», — говорится в пресс-релизе компании.

Как заметил в разговоре с Федеральным агентством новостей заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, суд над «Конкордом», как и процесс над россиянкой Марией Бутиной, «уже не просто вызывает недоумение, а ставит крест на репутации американского правосудия».

Эксперт напомнил, что статей, по которым обвиняют ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», в американском законодательстве не было — их придумали под процесс и интересы спецпрокурора Мюллера.

«Мы видим, что никаких доказательств вмешательства «Конкорда» не предъявлено. Обвиняемая сторона с ними не может ознакомиться, потому что их от нее скрывают, и, вероятно, по указанию Мюллера. То есть российская компания лишена возможности выстраивать свою защиту, потому что не знает, в чем ее обвиняют.

При этом сам спецпрокурор делится какими-то сведениями о «российских троллях» с журналистами, которые помогают ему вызвать новый всплеск русофобских настроений, повлиять на общественное мнение и отвлечь его от судебного рассмотрения ходатайств защиты «Конкорда», — заметил Андрей Кошкин, подчеркивая, что такая ситуация противоречит не только законам, а вообще понятию демократического суда.

Политолог отметил, что такая практика не имеет прецедентов.