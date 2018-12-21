Управляемая черная дыра: эксперт рассказал, почему США приходится «нянчиться» с Порошенко

Вложения Соединенных Штатов в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским президентом Петром Порошенко, об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции», — заявил Дмитрий Песков.

По его словам, и государственный переворот 2014 года на Украине, и поддержка ее теперешней политики потребовали немалых средств от Соединенных Штатов. И теперь те вынуждены продолжать поддержку Петра Порошенко в надежде получить какую-то прибыль с этого. Однако пока «это не очень получается».

Управляемая черная дыра

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что отношения США (ЦРУ и Госдепартамента) и Украины определяются вовсе не тем, что американцы привели Порошенко к власти и теперь будут удерживать его на новых выборах. Их интерес — удержать несколько позиций на этом важном для них направлении

«Позиция первая — подконтрольный режим и вся система власти. Сегодня Порошенко является марионеточной фигурой не только для США, но и для системы власти внутри Украины. США управляют армией, прокуратурой, СБУ и внешней политикой. Они получают бонусы от полного контроля над экономикой и инфраструктурой, проводят теневые операции по перевалке грузов через украинские транспортные узлы. Они создали управляемую черную дыру. Порошенко в этой системе — сидящий на крючке петрушка в их руках», — пояснил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, большой ошибкой будет считать, что США зависят от фигуры Порошенко на посту президента. Сейчас у них достаточно инструментов, чтобы выбрать себе марионетку по вкусу, если даже Порошенко проиграет.