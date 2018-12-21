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Экономика

Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения

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Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения

Москва, 21 декабря. Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения 20 декабря, показали данные торгов.

В четверг днем падение цен на нефть достигало 5% на фоне волатильности мировых фондовых рынков после заседания Федрезерва Соединенных Штатов. 21 декабря в 7.49 часов по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,64% и составила 54,7 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,85%. В пятницу утром стоимость составила 46,27 доллара за баррель.

В это время СМИ сообщили, что, по неофициальным данным, страны-члены ОПЕК приняли решение сокращать добычу на 3% от уровня октября этого года, а не на 2,5%, как предполагалось ранее.

 

Автор: Катерина Иванова
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