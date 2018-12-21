Кузбасские депутаты утвердили второе название Кемеровской области

Кемерово, 21 декабря. Название «Кузбасс» утвердил Совет народных депутатов Кемеровской области в качестве второго официального названия региона в пятницу, 21 декабря.

«Депутаты единогласно, пока в первом чтении, приняли поправки в устав Кемеровской области, которые предусматривают равнозначное использование наименования региона «Кемеровская область» и «Кузбасс», — сообщил журналистам РИА Новости источник в областном парламенте.

По его словам, второе чтение законопроекта также пройдет в пятницу. Он подчеркнул, что мнение депутатов, скорее всего, не изменится.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил обсудить идею законодательно закрепить за регионом название «Кузбасс». Было организовано голосование на сайте губернатора Кемеровской области, а также на других площадках. Позже Цивилев сообщил, что более 80% жителей региона положительно отнеслись к такой инициативе.

Отметим, что после утверждения названия областным парламентом депутаты региона подготовят обращение к президенту России Владимиру Путин о внесении изменения в статью Конституции с регионами России.