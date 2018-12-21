Вряд ли преемник будет лучше: эксперт рассказал, как уход Мэттиса скажется на отношениях РФ и США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил через Twitter, что глава Пентагона Джейс Мэттис уходит в отставку. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Слухи о возможной отставке «бешеного пса» (такое прозвище закрепилось за Мэттисом за годы службы в армии) ходили уже давно. Кроме того, известно, что между Дональдом Трампом и Мэттисом были серьезные разногласия по ряду ключевых вопросов.

В свою очередь Мэттис в своем письме президенту объяснил, что подает в отставку, чтобы Трамп мог найти министра обороны с более схожими взглядами. Это объявление было сделано на следующий день после того, как Дональд Трамп объявил о быстром и незамедлительном выводе войск Соединенных Штатов из Сирийской Арабской Республики (САР). По информации СМИ, Мэттис неоднократно пытался отговорить главу государства от этого решения.

Трамп избавляется от рьяных «ястребов»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что нет ничего удивительного в отставке Мэттиса. Раз он имел явные несогласия с президентом, то должен был уйти. Но можно сказать, что Трамп постепенно избавляется от слишком рьяных «ястребов».

«Но в то же время не стоит питать иллюзий насчет возможного улучшения российско-американских отношений. Несмотря на все прежние ожидания и надежды, сегодня эти отношения хуже некуда. Дело в том, что помимо президента, который настроен весьма прагматично, в США есть большой слой политической элиты, которая, очевидно, хочет конфронтации с Москвой. И именно эта элита, которая настроена по большей части русофобски, определяет политику Соединенных Штатов. Уход Мэттиса можно назвать благом для России, но далеко не факт, что его преемник будет чем-то лучше», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН заметил, что отставка Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона прямо связана с последними решениями Трампа вывести американские войска из Сирии и возможно даже и из Афганистана. Отставка Мэттиса означает, что отношения между Трампом и радикально-консервативным крылом его администрации резко испортились, и не исключено, что скоро Белый дом вынуждены будут покинуть и другие его лидеры, такие как советник по нацбезопасности Джон Болтон и глава Госдепартамента Майк Помпео.

«Однако радикализация противостояния Трампа с ключевыми сотрудниками его администрации, представляющими мнение истеблишмента в ближайшей перспективе не означает победы Трампа в этой схватке. У Трампа нет своей политической команды, единственный более или менее политически дееспособный член его ближнего круга — это его зять Джаред Кушнер, которого Трампу недавно не удалось поставить на пост главы администрации. Более того, Трамп по сути уже не контролирует аппарат Белого дома, чиновники нижнего и среднего звена продолжают реализовывать мейнстримный курс американского истеблишмента, который все больше расходится с мнением и желаниями Трампа», — добавил Максим Жаров.

Поэтому, заметил эксперт, главным следствием отставки Мэттиса будет усиление конфликта Трампа с ключевыми представителями силового крыла его администрации, ужесточение критики действий президента со стороны Конгресса. В этой ситуации становятся весьма вероятными новые силовые провокации США и их союзников против России в Сирии и на Украине. Кроме того, эксперт выразил мнение, что импичмент Трампа вполне реален.