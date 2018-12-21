На Камчатке выпал снег высотой с человека

Петропавловск-Камчатский, 21 декабря. На Камчатке в ночь с 20 по 21 декабря бушевал циклон, выпавший снег парализовал движение на нескольких трассах, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, особенно сильный снегопад был в Усть-Камчатском районе. В этой местности введено ограничение движения на нескольких дорогах.

Сугробы достигают высотой с человека, дома и машины засыпаны. В редакцию прислали видео последствий непогоды.

Ранее сильный снегопад обрушится на Москву. Предстоящая зима не будет суровой, на большей части территории страны погода зимой будет теплее, чем обычно или в пределах климатической нормы, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.