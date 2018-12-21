ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Руссобанка

Москва, 21 декабря. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руссобанка, сообщает в пятницу пресс-служба регулятора.

Такое решение было принято в связи с выявлением в деятельности кредитной организации неоднократных нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных нелегально.

Кроме того, банк не предоставлял необходимую информацию в рамках борьбы с финансированием терроризма и участвовал в проведении вызывающих подозрение операций. Значительную часть таких операций составляли операции по теневой продаже наличной выручки и выводу финансов за границу.

Также ЦБ РФ признал неэффективной организацию внутреннего контроля в Руссобанке, что создает повышенный риск для репутации кредитной организации. Регулятор считает, что банк мог намеренно вовлекаться в сомнительные операции, при этом его руководство не предпринимало мер, чтобы прекратить такую деятельность.