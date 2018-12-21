«Сознательная провокация»: депутат Рады посоветовал Турчинову самому плыть в Керченский пролив

Киев, 21 декабря. Украинские корабли вскоре снова отправят в Керченский пролив, заявил руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, украинская сторона в ближайшее время вновь предпримет попытки пройти через Керченский пролив. В интервью «ВВС Украина» он предложил партнерам Киева принять участие «в проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье». Кроме того, он пообещал пригласить представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они доказали, что украинские военные никаких норм не нарушают.

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Бойко прокомментировал заявление секретаря СНБО Турчинова. Он напомнил, что Украина пока не сделала попыток вернуть моряков, которые были арестованы из-за нарушения государственных границ России во время первой попытки провокации. Бойко призвал Киев отказаться от провокаций против России. Он призвал руководство Украины добиваться освобождения моряков, которые были задержаны российскими пограничниками из-за нарушения границы.

Бойко добавил, что слова Турчинова выглядят, как «сознательная провокация накануне окончания военного положения». Кроме того, он посоветовал Турчинову самому сесть на корабль и поплыть в сторону Керченского пролива.

Напомним, провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. Россия задержала три украинских корабля, поскольку они незаконно пересекли отечественную границу. В настоящий момент 24 человека задержаны, в отношении украинцев возбуждены уголовные дела. Киев в ответ ввел в стране военное положение, безосновательно обвинив Москву в «агрессии» против суверенного государства.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей особо отметил, что никто не запрещает украинским судам заходить в Азовское море. Но существует определенный регламент прохождения Керченского пролива, который украинская сторона в предыдущий раз грубо нарушила.

Провокация, осуществленная кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, нужна Киеву для продвижения своей резолюции в ООН, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Это провокация, за которой стоит киевский режим Порошенко», — сказал он.

Орлов указал на то, что ранее Киев сообщал о подготовке резолюции о «милитаризации» Российской Федерацией Азовского и Черного морей для рассмотрения на Генассамблее ООН. Эксперт уверен в том, что сегодняшняя провокация и резолюция являются элементами одного плана.

Он напомнил, что вскоре Киев намерен внести резолюции в ОБСЕ и Совбез ООН, которые, как ожидается, должны осудить «российскую агрессию» в Черном море и на Азове.

«Эта провокация (в Керченском проливе) была сознательно осуществлена, чтобы подкрепить данную резолюцию хоть какими-то действиями, — выразил мнение Орлов. — Это попытка спровоцировать Россию на какие-то шаги».

Эксперт заключил, что задуманный план Украины не был реализован, поскольку провокация украинских ВМС не удалась. Орлов отметил, что «ФСБ оказалась разумнее Киева», осуществив блокирование украинских кораблей.