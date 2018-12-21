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ЦБ РФ лишил лицензии Донхлеббанк

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ЦБ РФ лишил лицензии Донхлеббанк

Москва, 21 декабря. Центральный банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций Донхлеббанк. Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Как уточняется в сообщении, Донхлеббанк преимущественно занимался финансированием комплексных строительных проектов группы компаний, которые принадлежали его собственнику. При осуществлении ряда таких проектов возникли трудности, из-за этого на балансе банка образовались проблемные активы.

Также регулятор выявил недобросовестные действия кредитной организации по выводу ликвидных активов. Эти действия наносили ущерб кредиторам и вкладчикам. Кроме того, в деятельности банка прослеживались признаки уголовно наказуемых деяний. Информацию о деятельности Донхлеббанка ЦБ РФ направит в правоохранительные органы.

Донхлеббанк являлся участником системы страхования вкладов. На 1 декабря банк занимал 298 место в банковской системе РФ.

Автор: Василий Котов
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