Суд в США приговорил криминального авторитета из России к 45 годам тюрьмы

Москва, 21 декабря. Суд в США приговорил криминального авторитета из России Раждена Шулаю к 45 годам тюрьмы. Об этом сообщила накануне прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

В США Шулаю признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованной преступностью.

«Судья Лоретта Преска приговорила «вора в законе» Раждена Шулаю к 45 годам тюрьмы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, Шулаю обязали выплатить компенсацию за причиненный ущерб в размере 550 тысяч долларов, также у преступника конфискуют имущество на сумму свыше 2,16 миллиона долларов. По окончании тюремного срока Шулая три года будет находиться под особым надзором полиции, передает телеканал «360».

Американские правоохранители задержали Шулаю в штате Невада в июне 2017 года. Всего прокуратура выдвинула обвинения в причастности к организованной преступности в адрес более чем 30 выходцев из стран бывшего СССР. Все они имели отношения к группировке, которую Шулая возглавлл совместно с Зурабом Джанашвили.

Как уточняет «Царьград», прокуроры настаивали, чтобы Шулая был приговорен к 65 годам тюрьмы. Они заявляли, что Шулая является «главным боссом восточноевропейской мафии в Нью-Йорке».