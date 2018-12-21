Работодатели в РФ в 2018 году увеличили зарплату для 31% соискателей

Москва, 21 декабря. Работодатели в 2018 году увеличили зарплату для 31% россиян, находящихся в поиске вакансий. Об этом сообщает компания HeadHunter, которая проанализировала данные 6 614 российских соискателей. Отмечается, что для 26% соискателей зарплаты уменьшились. Для остальных россиян, находившихся в 2018 году в поиске работы, зарплаты остались на прежнем уровне. О снижении дохода заявили более 40% россиян, занимающихся наукой и продажами.

Кроме того, зарплаты упали в сфере розничной торговли (37%) и образования (33%). При этом большинство уточнили, что была сокращена премиальная часть. Рост зарплат, в основном, производился за счет увеличения оклада. Те, кто заявил о росте доходов, подчеркнули, что зарплата увеличилась не более чем на 10%.

Ранее были названы регионы РФ, лидирующие по темпу роста зарплат. Быстрее всего в России зарплаты растут в Забайкальском крае, Омской и Кемеровской областях. За девять месяцев 2018 года реальный рост зарплат в России составил 108,4%, при этом номинальная зарплата за это же время увеличилась на 111,1%.

Ранее в Минтруде РФ спрогнозировали рост заработных плат россиян на ближайшие три года. Так, по данным ведомства, в 2019 году зарплаты в России увеличатся на 6,1%.