Штурмовики ВСУ заняли позиции у Черного и Азовского морей | 21 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Командование ВСУ перебросило войска на побережье Черного и Азовского морей Командование ВСУ перебросило десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей. Об этом заявил президент Украины на встрече с военнослужащими. По словам Петра Порошенко, сразу после введения военного положения, командование страны обеспокоилось защитой прибрежных территорий Украины. Количество войск, переброшенных на позиции, глава «незалежной» озвучивать не стал. Добавлю, ранее Киев заявил, что намерен вновь провести свои корабли через Керченский пролив.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале На пенсию – с отличием. Глава американского министерства обороны Джеймс Мэттис покинет свой пост. Об этом президент Соединенных Штатов написал в Twitter. На заслуженный отдых чиновник отправится в конце февраля следующего года. Дональд Трамп отмечает, что за годы работы Мэттиса был достигнут большой прогресс в части покупок нового военного оборудования. Кандидаты на этот пост будут названы в ближайшее время.

Америка выведет войска из Сирии Америка уходит из Сирии. По крайней мере такое заявление прозвучало от Соединенных штатов накануне. В Белом доме считают, что американцы одержали победу над запрещенной террористической организацией «Исламское государство», а на вывод войск из республики потребуется от 60 до 100 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что никто из участников мирного процесса в Сирии не пожалеет о возможном выходе США. А постпред России в ООН Василий Небензя выразил серьезные сомнения в том, что Америка перейдет от слов к делу.