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Экономика

Стало известно, какие суда Крым планирует использовать для торговли с Сирией

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Стало известно, какие суда Крым планирует использовать для торговли с Сирией

Симферополь, 21 декабря. Крым намерен взять в аренду или купить в лизинг суда для торговли с Сирией, сообщил в пятницу глава регионального Минтранспорта Сергей Карпов.

Как уточнил министр, речь идет о сухогрузах, контейнеровозах и обслуживающих судах. Корабли будут использоваться совместной крымско-сирийской судоходной компанией, которая будет создана на основе оператора Керченской паромной переправы.

«Суда возможно привлекать как по договорам бербоут-чартера, так и рассматривается возможность приобретения части судов в лизинг», — уточнил Карпов в беседе с ТАСС.

Стало известно, какие суда Крым планирует использовать для торговли с Сирией

На данный момент рассматриваются несколько вариантов финансирования судоходной компании: собственный акционерный или уставной капитал компании, заемное софинансирование, лизинговый заем или государственные гарантии и субсидирование.

Меморандум об экономическом сотрудничестве между Сирией и Крымом был подписан в октябре. Помимо судоходной компании стороны договорились о торговом обороте и прямом авиасообщении, а также об открытии торгового дома.

Ранее стало известно, что совместная крымско-сирийская судоходная компания будет работать на основе компании-оператора Керченской паромной переправы «Морская дирекция», которую изначально хотели ликвидировать в связи с открытием Крымского моста.  

Автор: Василий Котов
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