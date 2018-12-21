«Украинцы почему должны страдать»: в Сети прокомментировали заявление, что США приходится нянчиться с Порошенко

Москва, 21 декабря. Вашингтон должен нянчиться с президентом Украины Петром Порошенко, несмотря на его слабые электоральные позиции, из-за того, что в него вложено много денег, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В эфире Первого канала Песков подчеркнул, что США должны взаимодействовать с украинским президентом, несмотря на его низкий рейтинг среди населения. Пресс-секретарь напомнил, что Запад вложил в Украину «слишком много денег, чтобы оправдать этот переворот». Песков добавил, что видимо, затраты США должны окупиться и принести дивиденды. Кроме того, представитель Кремля уточнил, что «это не очень получается». По этой причине, по словам Пескова, мировое сообщество наблюдает «совершенно беспрецедентные проявления».

В Сети прокомментировали заявление, что США приходится нянчиться с Порошенко. Пользователи согласились с мнением Пескова, но подчеркнули, что от политики Запада и Киева не должны страдать жители Украины.

«Украинцы почему должны страдать», — написал Игорь Петров.

С Порошенко пусть и няньчиются, даже усыновят пусть и в штаты заберут)) А народ то братский - украинцы чего страдать должен от дитятки кудрявого?)) — Ладушка (@Konfessa) December 21, 2018

«К сожалению, для руководства в Киеве жизни русских людей на Украине и в других бывших советских республиках — вообще ничего не стоят», — написал пользователь Андрей Крастин.

Напомним, в Раде назвали главный итог президентства Порошенко. Народный депутат Украины Евгений Мураев дал оценку работе президента Петра Порошенко. Мураев констатировал, что на плаву страну держат внешнее управление США и кредиты МВФ.

К «успехам» президента Украины нардеп в то же время отнес падение экономики, сокращение населения и территорий, а также упадок промышленности.

«ВВП страны упал вдвое, зарплаты сократились в полтора раза, мы потеряли треть своих лесов, мы потеряли 7 % территории, мы потеряли 6 миллионов граждан, которые проживают на территории Крыма и Донбасса…» — сказал Мураев в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что Украина полностью лишилась независимости, так как все решения в стране принимаются по указке США. Именно это, по мнению нардепа, является главным итогом президентства Порошенко.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен оказать давление на Киев, чтобы избавить экономику Украины от «российского влияния». Соседнему государству, по мнению США, нужно отказаться от российского газа.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что украинская экономика попросту не выдержит таких преобразований. По словам сенатора, Запад не заинтересован в том, чтобы Украина успешно развивалась. Вашингтон попросту пытается навязать Киеву собственные энергоресурсы, чтобы получать дополнительные доходы.

Откажется ли Украина от транзита российского газа, вопрос открытый, считает сенатор. По его словам, даже если это решение и примут, то оно будет продиктовано волей Соединенных Штатов. Все будет зависеть от того, что получит Украина, отказавшись от роли страны-транзитера. Например, Белый дом может пообещать действующей власти свою поддержку. Также он напомнил, что Киев неоднократно требовал сохранить транзит газа через территорию Украины.