Глава Минобороны Украины назвал создание базы ВМСУ на Азове приоритетом

Киев, 21 декабря. Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что приоритетной задачей военного ведомства в 2019 году будет создание в Азовском море морской военной базы. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Одессе.

«Нам надо усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море, и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой России захватить новые территории, все Азовское море», — заявил глава Минобороны Украины.

Полторак подчеркнул, что моряки и военнослужащие должны быть готовы обеспечить территориальную целостность страны. По словам министра, создание в Азовском море морской военной базы будет приоритетной задачей ведомства в 2019 году. Полторак поручил командованию ВМС Украины сделать расчеты по ее размещению.

Правительство Украины утвердило в декабре новую государственную морскую доктрину на период до 2035 года. Она должна усилить позиции страны в Керченском проливе, Азовском и Черном морях «с учетом действий РФ», заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.