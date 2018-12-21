Просыпавшие деньги на дорогу инкассаторы в США недосчитались 190 тыс. долларов

Вашингтон, 21 декабря. Почти 190 тысяч долларов недосчитались инкассаторы в штате Нью-Джерси после того, как из бронированного автомобиля на дорогу высыпалось почти полмиллиона долларов наличными.

Как передает телеканал АВС7, причиной инцидента стала неисправность двери инкассаторской машины. В результате из машины Brinks выпали два пакета с деньгами. В одном из них содержалось 140 в другом — 370 тысяч долларов.

Отмечается, что 200 тысяч долларов были собраны с дороги в тот же день. Еще около 100 тысяч долларов были возвращены в полицию днем позже. Исчезли 189 тысяч долларов. Полиция напомнила, что за кражу денег грозит статья за похищение «имущества, оказавшегося в ненадлежащем месте».

Кроме того, правоохранительные органы заявили, что анализируют данные с видеокамер с места происшествия и выявят тех, кто может быть причастен к преступлениям.