Бывшего топ-менеджера Nissan в Японии обвинили в «нарушении доверия»

Токио, 21 декабря. Прокуратура в Японии выдала ордер на повторный арест бывшего председателя совета директоров автомобильной компании Nissan и главы ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона.

Как пишет газета «Киодо», Гону предъявили новые обвинения. Его обвиняют в «нарушении доверия». Отмечается, что новое обвинение касается возмещения инвестиционных потерь в размере 1,85 миллиарда иен (около 16,5 миллиона долларов) из фондов компании Nissan.

Ранее Гон был задержан по подозрению в финансовых нарушениях. Полиция считает, что он декларировал не все свои доходы.

Сторона обвинения уточнила, что Гон частично скрыл данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год. По предварительным данным, он утаил информацию о доходах на восемь миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).

Расследование дела продолжается.