Президент Эстонии рассказала, как пакт ООН позволит эстонцам убежать при аварии на ЛАЭС

Таллин, 21 декабря. Глобальное соглашение ООН по миграции позволит эстонцам сбежать из страны, если на Ленинградской АЭС произойдет авария, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Глава государства отметила, что эстонцы работают за пределами Эстонии и Евросоюза, а миграционными потоками нужно управлять. Поэтому эстонское правительство поддерживает соглашение ООН по миграции.

Кальюлайд также заявила, что не исключает аварий на расположенной в Сосновом Бору, в Ленинградской области России АЭС. По ее словам, в этом случае «образуется большое количество людей» с серьезными ранениями, в том числе детей.

«Куда мы обратимся? Все в те же фонды ООН по помощи мигрантам, беженцам и пострадавшим от чрезвычайных ситуаций», — сообщила Кальюлайд.

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за принятие Глобального договора по миграции 19 декабря, сообщает Газета.ru. Пакт не является юридически обязывающим документом, но делает возможным глобальное сотрудничество в этой сфере.