«Куда ГДР дели?»: Соловьев ответил на заявление американского политолога о Крыме

Москва, 21 декабря. Президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин в эфире телепередачи рассказал о якобы утрате доверия США к России после присоединения Крыма. По словам американского и российского политолога, доверие к Москве у западных стран после событий 2014 года, когда крымчане на референдуме проголосовали за включение в состав РФ, было подорвано.

В эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» он уточнил, что говорить о возвращении Крыма обратно Киеву не приходится. Специалист задался вопросом, как западные страны могут доверять Москве после присоединения Крыма.

Ведущий программы Владимир Соловьев сравнил его тезис с объединением Германии. Он преподал политологу урок истории. Представитель СМИ подчеркнул, что Вашингтон никак не может повлиять на судьбу полуострова. Он напомнил, что американская история «запятнана самими разными событиями», в том числе «ложью об Ираке». Журналист привел в пример события с Германской Демократической Республикой, которая вместе с Западным Берлином вошла в состав Федеративной Республики Германии в 1990 году.

«Крым вам не понравился? А куда ГДР вы дели?» – задал он эксперту вопрос.

Соловьев объяснил, что по аналогичному сценарию объединились Крым и Россия. Это значит, что можно рассматривать ситуацию с полуостровом с позиции воссоединения, а не аннексии.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал невозможность возвращения Крыма под контроль Киева.

По его словам, сегодня Киев способен только делать громкие политические заявления по этому поводу и осуществлять дипломатические демарши. При этом Тука не преминул обвинить Россию в якобы незаконной добыче ресурсов на территории Крыма, в частности, песка и рыбы. Чиновник пригрозил, что однажды Крым снова станет украинской территорией, а РФ тогда, по его словам, «понесет ответственность за свои действия».

Ранее сообщалось, что в Киеве придумали хитрый план по возврату Крыма. На Украине резко снизилось число оптимистов, считающих, что киевские власти в ближайшее время смогут вернуть Крым. Об этом заявили аналитики украинского фонда «Демократические инициативы». Такие итоги опроса испугали киевских экспертов и они тут же собрали целый круглый стол и выдвинули хитрый план по исправлению ситуации и увеличению сторонников возвращения Крыма в состав Украины.

По итогам последнего социологического исследования оказалось, что лишь 5% считают, что такой возврат возможен в ближайшей перспективе, тогда как в мае 2016 года верящих в такой сценарий было больше – 22%. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте фонда.

Один из аналитиков организации Сергей Шаповалов с тревогой указал на то, что в восточных и южных регионах поддержка мнения о принадлежности Крыма к Украине несколько ниже, чем в центральных и западных районах, кроме того, там выросло количество людей, которые не определились со своим ответом.

Ранее президент России Владимир Путин исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведённого на полуострове референдума в марте 2014 года, в ходе которого большинство крымчан высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Однако киевские власти не перестают предъявлять свои претензии на полуостров.

В 2016 году Путин в очередной раз напомнил о том, что жители полуострова сами выбрали свое будущее, подчеркнув, что этот вопрос закрыт навсегда.