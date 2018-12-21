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Лимаренко согласился с Путиным по вопросу объединения Сахалинской области и Приморья

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Лимаренко согласился с Путиным по вопросу объединения Сахалинской области и Приморья

Южно-Сахалинск, 21 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что разделяет позицию президента РФ Владимира Путина по вопросу о возможном объединении региона с Приморским краем.

«Я полностью разделяю позицию, высказанную президентом. Сахалин - самодостаточный регион с высокой бюджетной обеспеченностью», — заявил Лимаренко РИА Новости.

Врио губернатора отметил, что главная задача заключается в том, чтобы возможности регионального бюджета воплотились в благополучие сахалинцев и курильчан. Лимаренко также отметил, что население региона не хочет каких-либо территориальных изменений.

Ранее идею об объединении Сахалинской области и Приморского края прокомментировал президент России Владимир Путин, сообщают «Известия». Глава государства назвал регион самодостаточным и отметил, что средний доход населения Сахалинской области значительно выше, чем у жителей Приморского края.

Автор: Виктор Мальцев
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