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Донбасс: украинские силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

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Донбасс: украинские силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Луганск, 21 декабря. Подразделения украинских силовиков шесть раз за прошедшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики.

Отмечается, что под огонь попали районы сел Калиновка, Логвиново, Желобок и Смелое. Украинские военные использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, «школьное» перемирие действует на территории Донбасса с 29 августа. Оно было введено из-за начала учебного года в Донецкой и Луганских народных республиках. Несмотря на это, киевские военные продолжают обстреливать жилые районы населенных пунктов.

Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине.

Донбасс: украинские силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Автор: Алия Садыкова
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