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Военный эксперт рассказал, что ждет Турцию за решение дать США изучить комплексы С-400

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Военный эксперт рассказал, что ждет Турцию за решение дать США изучить комплексы С-400

Москва, 21 декабря. Турция заключила с Россией контракт на поставку С-400 и не пойдет на его нарушение, чтобы показать комплексы специалистам США, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам Матвийчука, контракт запрещает турецкой стороне допускать к российским комплексам иностранных специалистов. Если Анкара нарушит обязательства, в дальнейшем Турция не сможет получать ракеты для С-400.

«Я думаю, что это политическая возня и турки на это не пойдут, потому что они уже заплатили деньги. И они побояться разрывать контракт», — цитирует эксперта Nation News.

Ранее Газета.ru со ссылкой на западные СМИ сообщила, что Турция предлагала США исследовать С-400, которые планирует получить от России. Таким образом Турция стремилась урегулировать спор с американской стороной, которая испытывает опасения из-за возможной утечки секретной информации о новейших истребителях о F-35 через компьютеры российских комплексов.

Автор: Виктор Мальцев
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