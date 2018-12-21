Во Владивостоке снова могут открыть школу, о которой рассказали Путину

Владивосток, 21 декабря. В администрации столицы Приморского края изучат вопрос об открытии школы, о которой рассказали президенту России Владимиру Путину.

Высказываться и на тему чиновникам Владивостока пришлось после того, как на большой пресс-конференции Путина журналист из Приморского края рассказал о проблемах региона, в том числе – закрытой школе №55.

«Школа была закрыта пять лет назад, тогда туда действительно ходило мало детей, здание частично пустовало. Возможно, сейчас ситуация изменилась. Мы запросили поликлинику о количестве детей, по этой информации будем принимать решение, открывать ли школу», — рассказали РИА Новости в городской администрации.

Напомним, что корректировка проектной документации замороженного спортивного комплекса во Владивостоке, о котором также рассказали Путину, будет завершена в начале 2019 года.