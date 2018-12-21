«На этот раз слабовато»: россиян разочаровала новая песня «Ленинграда»
Москва, 21 декабря. Популярная группа «Ленинград» опубликовала новый клип на песню «Золото», композиция вызвала неоднозначную реакцию в Сети, многих россиян она откровенно разочаровала.
Клип опубликован на странице группы в сервисе YouTube. Действие разворачиваются в тюрьме, куда попала главная героиня. Девушка при виде золота превращается в монстра и нападает на богатых мужчин. Песня, на которую снят клип, повествует о меркантильных женщинах.
Видео снял режиссер Ладо Кватания, продюсером выступил известный по клипам «Ленинграда» «Жу-Жу», «Цой» и «Вояж» Илья Найшуллер.
Большинство претензий пользователи адресовали к музыке. По их мнению, песня получилась скучной и не похожей на другие произведения группы «Ленинград».
«На этот раз слабовато», — поделился мнением KrasnyBaron.
«Действительно, напоминает звуки мракобесия», — написал Юрий Александров.
«Вспомнил мем «когда батя научился монтировать спецэффекты», из каждого места где надо и не надо наделали. Про текст вообще молчу. Народ, не тратьте три минуты жизни на это», — написал Сергей Сабитов.
«Ленинград сдувается», — констатировал Zibor Ziborov.
В то же время многие пользователи положительно отозвались о видеоряде клипа.
«Можно смотреть без звука, хороший фильм. Только короткий», — критически отозвался Mr. An.
«Найшуллер, как всегда, сотворил шедевр, в отличии от Шнура... Увы, это уже тенденция», — заметил Stas Vorchoon.
«А можно под такие клипы, более качественную музыку?» — поинтересовался Serg O.
Нашлись и те, кому новое произведение «Ленинграда» понравилось.
«Жирно, богато! Плюсую», — выразил мнение IronShlong.