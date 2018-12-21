«На этот раз слабовато»: россиян разочаровала новая песня «Ленинграда»

Москва, 21 декабря. Популярная группа «Ленинград» опубликовала новый клип на песню «Золото», композиция вызвала неоднозначную реакцию в Сети, многих россиян она откровенно разочаровала.

Клип опубликован на странице группы в сервисе YouTube. Действие разворачиваются в тюрьме, куда попала главная героиня. Девушка при виде золота превращается в монстра и нападает на богатых мужчин. Песня, на которую снят клип, повествует о меркантильных женщинах.

Видео снял режиссер Ладо Кватания, продюсером выступил известный по клипам «Ленинграда» «Жу-Жу», «Цой» и «Вояж» Илья Найшуллер.

Большинство претензий пользователи адресовали к музыке. По их мнению, песня получилась скучной и не похожей на другие произведения группы «Ленинград».

«На этот раз слабовато», — ﻿поделился мнением KrasnyBaron.

«Действительно, напоминает звуки мракобесия﻿», — написал Юрий Александров.

«Вспомнил мем «когда батя научился монтировать спецэффекты», из каждого места где надо и не надо наделали. Про текст вообще молчу. Народ, не тратьте три минуты жизни на это﻿», — написал Сергей Сабитов.

«Ленинград сдувается», — констатировал Zibor Ziborov.

В то же время многие пользователи положительно отозвались о видеоряде клипа.

«Можно смотреть без звука, хороший фильм. Только короткий», — критически отозвался Mr. An.

«Найшуллер, как всегда, сотворил шедевр, в отличии от Шнура... Увы, это уже тенденция», — заметил Stas Vorchoon.

«А можно под такие клипы, более качественную музыку?» — поинтересовался Serg O.

Нашлись и те, кому новое произведение «Ленинграда» понравилось.