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Проект спорткомплекса во Владивостоке доработают в начале 2019 года

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Проект спорткомплекса во Владивостоке доработают в начале 2019 года

Владивосток, 21 декабря. Проект спортивного комплекса в столице Приморского края, о котором спросили президента России Владимира Путина, доработают в начале 2019 года.

Высказываться на тему владивостокским чиновникам пришлось после того, как на большой пресс-конференции Владимира Путина снова был поднята тема вокруг объекта, возведение которого началось еще в 2011 году.

«Для достраивания требуется более 1,5 миллиардов рублей. В этом году практически завершена корректировка проектной документации, и в начале следующего года планируется, что скорректированная проектная документация будет направлена на госэкспертизу», — рассказали ТАСС в городской мэрии.

Параллельно идет поиск источников финансирования достройки спортивного объекта. В пресс-службе мэрии Владивостока сообщили, что среди прочих рассматривался вариант концессионного соглашения.

Проект спорткомплекса во Владивостоке доработают в начале 2019 года

Напомним, что накануне на пресс-конференции Владимиру Путину рассказали о недостроенном спорткомплексе во Владивостоке. Строительство объекта началось в 2011 году, но вскоре было заморожено

Автор: Константин Терехов
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