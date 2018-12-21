Сирия: США закроют свою военную базу в районе Ат-Танфа

Дамаск, 21 декабря. Американский интернет-ресурс BuzzFeed сообщил, что Соединенные Штаты намерены закрыть свою военную базу в Сирии в районе Ат-Танфа.

При этом портал ссылается на представителей так называемой вооруженной сирийской оппозиции, подготовку членов которой военные инструкторы США проводят на территории базы.

Добавим, что на днях секретарь Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что США и союзники мешают мирному урегулированию в Сирии, из-за действий которых на карте САР остаются «серые» зоны.

Как напоминает телеканал 360, американские вооруженные силы присутствовали в Сирии с 2014 года незаконно. Их действия проводились без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН.